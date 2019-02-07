الامارات | العصيمي رئيساً للجنة البارالمبية الآسيوية بالتزكية

شكرا لقرائتكم خبر عن العصيمي رئيساً للجنة البارالمبية الآسيوية بالتزكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ماجد العصيمي. من المصدر

اختارت الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية في اجتماعها، الذي عقدته أمس، في فندق إنتركونتيننتال فستفال سيتي بدبي، ماجد العصيمي، رئيساً لـ«البارالمبية القارية» لدورة جديدة تمتد من الفترة 2019 إلى 2023، ليحتفظ بهذا المنصب القاري الكبير بالتزكية.

ويتكون المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية، خلال الدورة المقبلة من: ماجد العصيمي (الإمارات) رئيساً، جانغ سوك (كوريا) نائبا للرئيس، ماسايوكي ميزونو (اليابان) نائباً ثانيا للرئيس، زاهو سوجيني (الصين) نائباً ثالث للرئيس بالتعيين، الدكتور عبدالرزاق بني رشيد (الإمارات) عضواً ورئيس منطقة غرب آسيا، آسو مانابو (اليابان) عضواً ورئيس منطقة شرق آسيا، رستم باباييف (كازاخستان) عضواً ورئيس منطقة وسط آسيا، عمران شامي (باكستان) عضواً ورئيس منطفة جنوب آسيا، مايكل برادو (الفلبين) عضواً ورئيس جنوب شرق آسيا، ناسنبات أويونبات (منغوليا) عضواً ورئيسة لجنة المرأة،

عبدالرحيم آل الشيخ (السعودية) عضواً، وكينج شوان (ماليزيا) عضواً.

وعقد المجلس اجتماعه الأول في دورته الجديدة أمس.

ويعدّ ماجد العصيمي أول عربي يحتفظ برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية لدورتين متتاليتين ليحقق إنجازاً للرياضة الإماراتية.

وأعرب ماجد العصيمي عن فخره واعتزازه باحتفاظ الإمارات برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية لدورة جديدة ووجود مقرها في دبي، مشيراً إلى أن احتفاظه بالمنصب ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب وثقة بالنفس، مؤكداً أن ثقة القيادة الرشيدة منحته الدافع لتحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.

وأكد العصيمي أن كلمات القيادة الرشيدة شكلت له حافزاً من أجل مواصلة مسيرة العطاء، حتى تحتفظ الإمارات بهذا المنصب القاري الكبير، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة حتى تحقق الدورة الجديدة أهدافها المنشودة.

وقال: «ثقة القارة الصفراء بابن الإمارات ثمرة جهود القيادة الرشيدة خارج أسوار الدولة، من خلال مفاهيم التسامح والمحبة من أجل الاحتفاظ بالمنصب القاري لدورة جديدة، فخور بهذه الثقة الكبيرة من المجتمعين القاري والدولي بوصول محمد محمد فاضل الهاملي إلى عضوية اللجنة البارالمبية الدولية ووجودي في رئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية».