الامارات | حتا يستضيف خورفكان لحسم صدارة «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يستضيف خورفكان لحسم صدارة «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حتا يبحث عن الفوز لتصدر دوري الدرجة الأولى. من المصدر

تستأنف عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى، بإقامة خمس مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من البطولة، إذ يستضيف التعاون دبا الحصن، ويستقبل الحمرية مسافي، بينما يلعب عند الساعة الخامسة والثلث مصفوت مع ضيفه الذيد، وتقام مباراتان عند الساعة الثامنة إلا ربع يلتقي خلالهما حتا مع ضيفه خورفكان في قمة مبكرة للبطولة، ويستضيف العروبة العربي.

ويتصدر جدول الترتيب في الوقت الحاضر فريق خورفكان برصيد 15 نقطة، يليه كل من حتا والحمرية والعروبة، ولكل منها 13 نقطة، يليهم مسافي برصيد 10نقاط، ثم دبا الحصن والعربي ولكل منهما ست نقاط، ثم الذيد والتعاون ولكل منهما أربع نقاط، وأخيراً مصفوت في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتبرز إلى الواجهة قمة صاحبي المركزين الأول والثاني خورفكان وحتا، التي يمكن أن ترسم ملامح مبكرة لهوية أحد الفرق التي ستصعد لدوري الخليج العربي الموسم المقبل، ويمكن وصفها بمباراة الموسم، لما يضمه الفريقان من لاعبين مميزين على مستوى المواطنين والمقيمين ومواليد الدولة، إضافة إلى الأجانب، ويراهن حتا على أكثر من عامل إيجابي لكسب نتيجة المباراة، منها عاملا الأرض والجمهور، إضافة إلى تمتع لاعبيه البرزيليين لوان سانتوس وجيلمار دا سيلفا بإمكانات فنية هجومية مميزة، يقابله خورفكان بالاعتماد على إمكانات لاعبه عادل صقر، إضافة إلى صانع الألعاب رودريغو والمحترف الأوكراني ميروسلاف والقيادة المحنكة للمدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر.

ولا تقل مواجهة الحمرية مع مسافي مكانة فنية عن سواها، حيث يتطلع الحمرية إلى تجاوز الحصان الأسود للبطولة مسافي، الذي سبق له أن شكل إزعاجاً لفرق الصدارة في الجولات الماضية.

وكانت نتائج الجولة الماضية قد شهدت فوز خورفكان على الحمرية 2-1، ومسافي على العروبة بالنتيجة ذاتها، بينما فاز دبا الحصن على مصفوت 1-صفر، والعربي على التعاون 3-2.