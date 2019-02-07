شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الأرض.. التعادل يحسم ذهاب نصف نهائي كأس الملك بين برشلونة والريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق برشلونة مع ضيفه ريال مدريد بهدف لمثله، اليوم الأربعاء، على ملعب الكامب نو، في ذهاب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.

نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم عن طريق الإسبانى لوكاس فاسكيز، بعد كرة عرضية لعبها فينسوس جونيور، استلمها كريم بنزيما، ثم مرر كرة عرضية، سددها مباشرة فاسكيز في مرمى تير شتيجن، حارس برشلونة، في الدقيقة السادسة.

وفى الدقيقة 20، أضاع مالكوم لاعب برشلونة انفرادا تاما، تصدى له كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، قبل أن يلعب الكرواتى راكيتيتش كرة رأسية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 31، وتوالت فرص برشلونة في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية من لويس سواريز، ولكن نافاس تصدى مرة أخرى، لينتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 0/1.

وفى الشوط الثانى، نجح فريق برشلونة في إدراك التعادل، في الدقيقة بعد تسديدة من جوردى ألبا تصدى لها حارس ريال مدريد، ثم سددها سواريز مرة أخرى وارتطمت بالقائم، قبل أن يسددها مالكوم ويسكنها الشباك، ثم دخل ميسى بديلًا لكوتينيو في الدقيقة 63، قبل أن يهدر جاريث بيل فرصة هدف التقدم مرة أخرى، بعدما سدد كرة ضعيفة، تصدى لها دفاع برشلونة وأخرجها، لتنتهى المباراة بالتعادل 1/1.

وستلعب مباراة الإياب والحسم يوم 27 من الشهر الحالى، لتحديد المتأهل إلى النهائى.