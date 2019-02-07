شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قرارًا مهمًا.. تعرف على نتائج اجتماع مجلس إدارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، الأربعاء، بفرع النادي بمدينة نصر.

افتتاح صالة الكاراتيه بمقر الجزيرة، غدًا الخميس، بعد تطويرها في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

تعيين العديد من المديرين لبعض المناصب الشاغرة. ذلك، وفقًا للسير الذاتية التي درستها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومحمد سراج اعضاء المجلس. ومحمد مرجان المدير التنفيذى، وحازم هاني، مستشار المجلس للموارد البشرية. وتقرر تعيين الأسماء الأتية..

اللواء هشام فاروق محمد جنيد. مديرًا لإدارة المباريات. واللواء خالد عبدالرحمن عبدالهادي، مدير أمن فرع الشيخ زايد. واللواء سمير على السيد على، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية للفروع الثلاثة. والمهندس أحمد إسماعيل ماهر مديرًا لإدارة الصيانة. والمهندس خالد محمد إسماعيل طه مساعدًا لمدير إدارة الصيانة بالجزيرة. وهبة منير مديرًا لإدارة الخدمات بفرع مدينة نصر. ورشا محمد السيد مديرًا للمنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر. والعميد أحمد عزت عبدالخالق مديرًا لإدارة الخدمات بفرع الشيخ زايد. وحسين سعد عبدالعزيز مديرًا لمجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.

الموافقة على مقترح إدارة المكتبات بإقامة حفل لأكاديمية الباليه يوم 6 إبريل القادم.

الموافقة على مذكرة التفاهم مع بنك المعرفة المصري، وفقًا لبروتكول التعاون الذي وقعه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتقديم خدمات لأعضاء النادي للإطلاع والثراء العلمي.

إعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض لتسيير شؤون كرة القدم، بتشكيل هيئة طبية من كبار الأساتذة لوضع آلية علمية لمواجهة شبح الإصابات، برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، والاستاذ الدكتور ياسر المليجي، والاستاذ الدكتور أحمد خليف.

تكليف مهند مجدي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الكاراتيه في بطولة النمسا في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتي 4 مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، وافق المجلس على الميزانيات المقدمة لبطولات افريقيا الثلاث التي ينظمها النادي في السلة رجال والكرة الطائرة «رجال وسيدات»، وتكليف اللجان المشرفة على البطولات الثلاث لإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن التنظيم بما يليق بالنادي الأهلي ومكانته في تنظيم البطولات القارية.

الموافقة على إقامة معسكر تدريبي لفريق الكرة الطائرة “سيدات” في صربيا خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس القادم، استعدادًا لبطولة افريقيا التي ينظمها النادي الاهلي الشهر القادم.

الموافقة على إقامة بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش التي تقام في الفترة من 14 إلى 26 مارس المقبل، وكذلك الموافقة على مشاركة فريق كرة الماء في البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 7 مارس القادم.

الموافقة على دعم السباح أحمد ذكي في إطار برنامج البطل الأولمبي بإقامة معسكر تدريبي للسباح في أمريكا.

الموافقة على إقامة معسكر داخلي لفريق كرة اليد “رجال” وفقًا للطلب الذي تقدم به السلوفينى نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق، في إطار برنامجه للارتقاء بالمستوي الفني والبدني للفريق.