بالفيديو .. باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائى من كأس فرنسا، بعد الفوز فى الوقت الإضافى على منافسه فيلفرانش بثلاثة أهداف نظيفة فى دور الـ 16 من المسابقة.

وانتظر الفريق الباريسي حتى الدقيقة 102، حتى تمكن الألمانى جوليان دراكسلر من تسجيل هدف الفوز على الفريق الذى يشارك فى دورى الدرجة الثالثة، قبل أن يعزز موسى ديابى فوز سان جيرمان بالهدف الثانى فى الدقيقة 113، ويختتم إدينسون كافاني بالهدف الثالث.

وغاب عن لقاء اليوم للإصابة، البرازيلى نيمار، فيما بدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء النجمان كيليان مبابى وإدينسون كافانى، والذين اشتركا فى المباراة بعد تأخر الفوز