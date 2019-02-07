في حضور ميسي.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال مدريد بكأس الملك

سقط فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، أمام ضيفه ريال مدريد، بنتيجة هدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول في وقت مبكر عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، قبل أن يعادل مالكوم النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 57.

وتقام مواجهة الإياب في السابع والعشرين من فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيا، للتأهل للمباراة النهائية في كأس ملك إسبانيا.

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