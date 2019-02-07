شكرا لقرائتكم الإثارة عنوان اللقاء.. بايرن ميونخ يتخطى عقبة هيرتا برلين فى كأس المانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل بايرن ميونخ للدور ربع النهائى من كاس المانيا، بعد الفوز الصعب على مضيفه هيرتا برلين 3-2 فى الوقت الإضافى، فى اللقاء الذى أقيم على الملعب الأولمبى فى برلين بدور الـ 16 من المسابقة.

وكان الوقت الأصلى للقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2-2.

احرز أهداف الفريق البافارى، سيرجى جنابرى (هدفين) فى الدقيقتين 7 و49، والفرنسى العائد للتهديف بعد فترة طويلة بسبب الإصابة كينجسلى كومان فى الدقيقة 98، فيما سجل لفريق العاصمة الألمانية، ميتلشتيت فى الدقيقة الرابعة، ودافى سيلك فى الدقيقة 67.

وتأهل للدور المقبل أيضا شالكه بعد الفوز على فورتونا دوسلدورف 4-1، ولايبزيج بعد الفوز على فولفسبورج 1-0، وأوجسبورج بعد الانتصار على هوليستين كيل بهدف.



بايرن ميونخ

جنابرى والهدف الثانى

ديفيد الابا

روبرت ليفاندوفسكى

كومان يسدد على المرمى

هدف جنابرى