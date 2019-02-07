شكرا لقرائتكم الحسم فى البرنابيو.. مالكوم ينقذ برشلونة من الخسارة أمام ريال مدريد.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح ريال مدريد فى الخروج متعادلا 1-1 فى المواجهة أمام مضيفه برشلونة على ملعب "كامب نو"، فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا.

تقدم الريال بهدف فى الشوط الأول بهدف احرزه الهدف اللاعب لوكاس فاسكيز فى الدقيقة السادسة بعد ان استغل عرضية كريم بنزيما الرائعة.

وفى الشوط الثانى استطاع البرازيلى مالكوم من إدراك التعادل فى الدقيقة 58، مستغلا خروج الحارس نافاس من مرماه للتصدرى لهجمة سواريز.

وبدأ النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي اللقاء من على مقاعد البدلاء،واشترك كبديل فى الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 60.

وحفل الشوط الأول بالإثارة والهجمات الضائعة، والتى كان أغلبها عبر مرتدات الريال عن طريق البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور، الذى افتقد للمسة الأخيرة على المرمى.

فى المقابل تصدى الكوستاريكى كيلور نافاس لعدد من الهجمات الخطرة، أبرزها تسديدة لويس سواريز فى الدقيقة 34، كما تصدت العارضة لرأسية إيفان راكيتيتش فى الدقيقة 32.

فى الشوط الثانى كثف برشلونة من هجماته لإدراك التعادل، فيما شكل الريال خطورة كبيرة بفضل الملارتدات، وأبرزها كرة البديل جاريث بيل فى الدقيقة 81، والذى فشل فى تسجيل الهدف بعد خروج الحارس تير شتيجن من مرماه.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" سيقام يوم 27 فبراير الجارى.



انطلاقة من سواريز

بيكيه وفاران

فاسكيز وبنزيما

فرحة الهدف الأول

فرحة مالكوم بالهدف

ميسي وكروس