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شكرا لقرائتكم رأسيات لابورت وخيسوس تزيح ليفربول مؤقتا من صدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خطف مانشستر سيتي صدارة الدورى الإنجليزى مؤقتا بالفوز الثمين الذى حققه على مضيفه إيفرتون بهدفين دون مقابل فى اللقاء الذى اقيم على ملعب "جوديسون بارك" فى المباراة المقدمة من الجولة الـ 27 من المسابقة.
سجل المدافع الفرنسي إيمريك لابورت هدف مانشستر سيتي الوحيد فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ضربة رأسية رائعة فشل حارس إيفرتون فى التصدى لها.
وفى الشوط الثانى أضاف المهاجم البرازيلى جبرييل خيسوس ثانى أهداف السيتي فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.
بهذا الفوز تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة بالتساوى مع ليفربول، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 33 نقطة فى المركز التاسع.
أجويرو يهدر
بيب جوارديولا
فرحة الهدف الأول
لابورت وستونز
هدف لابورت
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