شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء 6 / 2 / 2019 أرقام الدون القياسية مع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لقيادة يوفنتوس فى المواجهة أمام ساسولو يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ 23 من الدورى الإيطالى.

أرقام قياسية بالجملة حققها كريستيان رونالدو فى أول موسم مع يوفنتوس

حقق الدون البرتغالى كريستيان رونالدو العديد من الأرقام القيساية مع يوفنتوس، فى أولى مواسمه مع النادى الإيطالى، عقب تسجيله هدفين فى مرمى بارما فى الجولة السابقة من الكالتشيو.

1- أول لاعب يسجل في موسمه الأول 10 أهداف في اول 14 مباراة بالدوري الإيطالي في آخر 60 سنة.

2- أول لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل في 7 مباريات متتالية خارج الأرض.

3- أول لاعب برتغالي يسجل 13 هدفاً في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

4- أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في 6 مباريات متتالية خارج الارض في الدوري.

5- بتسجيله 19 هدف وصناعته لـ8 أهداف في 30 مباراة يسجل أفضل بداية للاعب في تاريخ يوفنتوس.

6- بعد وصوله للهدف رقم 17 له في الدوري الإيطالي اصبح ثاني اكثر لاعب برتغالي تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الايطالي.

7- بعد تسجيله في ديربي تورينو أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 4 ديربيات مختلفة : ديربي لشبونة، ديربي مانشستر، ديربي مدريد، ديربي تورينو.

8- هذا الموسم اصبح اول لاعب في التاريخ يصل لـ100 إنتصار بدوري ابطال اوروبا.

9- هذا الموسم اصبح اول لاعب بالتاريخ يصل للهدف رقم 400 بالدوريات الخمس الكبرى.

10- هذا الموسم اصبح اول لاعب بالتاريخ يصل للهدف رقم 120 هدف في دوري ابطال اوروبا.

11- أول لاعب في تاريخ يوفنتوس بآخر 10 سنوات يسجل 17 هدف في الدوري بعد 22 جولة.



رونالدو

كريستيانو رونالدو قد يكون سبب انتقال رودريجيز ليوفنتوس

لمح والد الكولومبى خاميسس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ المعار من ريال مدريد الإسبانى إلى امكانية انتقال نجله إلى يوفنتوس الإيطالى فى الموسم المقبل، ليلعب بجوار كريستيانو رونالدو.

وقال والد اللاعب فى تصريحات صحفية، "لقد تلقى خاميس العديد من العروض في الفترة الأخيرة، يوفنتوس؟ إنه صديق جيد لكريستيانو رونالدو، ووفقًا لوضع الكرة الإيطالية الآن فإن الذهاب إلى اليوفي سيكون قرارًا جيدًا".