شكرا لقرائتكم سولارى: ريال مدريد كان بامكانه الفوز على برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الأرجنتينى سانتياجو سولارى المدير الفنى لريال مدريد رضائه على نتيجة التعادل مع برشلونة، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا.

وتحدث سولارى فى تصريخحات عقب نهاية اللقاء، قائلا "المباراة كانت رائعة بالنسبة لعشاق كرة القدم، كانت مباراة فى مستوى عالى، كان بإمكاننا تسجيل اهداف اكثر، ولكن الأهم ان الفريق يواصل التحسن، أظهرنا أننا مجموعة من خلال اللاعبين الذين يعملون بجدية بالغة".

وتابع سولارى، قائلا "الكلاسيكو مباراة خاصة، الجميع خرج راضياً عن المباراة، أعتقد بأننا كنّا قادرين على الفوز، هذا ما أظهره الفريق من وقت لآخر فى المباراة، لقد كانت مُباراة جميلة، لقد أضعنا بعض الفُرص فى الشوط الأول".

وواصل المدرب الأرجنتينى، قائلا "مارسيلو مدريدى 100%، سنعمل من أجل ان يكون جاهزاً بنسبة 100% ويقدم أفضل مستوى، انه يضع النادى فوق كل شئ، انه قائدنا الثانى".

وأكمل سولارى، قائلا "فينيسيوس لديه الكثير من الجدارة وكذلك زملائه فى الفريق، لست مندهشا من فينيسيوس لأنني أعرفه، أنا لست مندهشًا من طريقة لعبه ، أن صبيًا يبلغ من العمر 18 عامًا ووافدًا جديدًا يلعب بهذه الطريقة أمر مثير للدهشة لأنه لا يحدث فى كثير من الأحيان".



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