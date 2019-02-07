شكرا لقرائتكم كوتينيو خيار تشيلسي لتعويض رحيل هازارد إلى مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية أن تشيلسي الإنجليزي وضع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني كخيار أساسي للتعاقد معه في حال رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية إلى أن تشيلسي يعتبر كوتينيو هدفا رئيسيا له في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما أن هازارد (28 عاما) لمح في تصريحات إعلامية إلى أنه حدد وجهته المقبلة، في إشارة إلى أنه تلقى ضمانات من قبل ريال مدريد للانتقال إلى العاصمة الإسبانية في الصيف القادم.

وقالت الصحيفة: سيحرص تشيلسي على أن يدفع ريال مدريد 100 مليون جنيه إسترليني من أجل السماح للاعبه الدولي البلجيكي بالانتقال، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2020.

وأوضحت "ذي إندبندنت" البريطانية أن تشيلسي يرصد 142 مليون جينه إسترليني حتى يتعاقد مع كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة من ليفربول في الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي، وأضافت: وفقا للتقارير الإسبانية، سيقرر الدولي البرازيلي (26 عاما) الاستمرار مع النادي الكاتالوني أو الانتقال مع نهاية الموسم.