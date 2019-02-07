«الهيئة» تغلق الباب على اتحادات «وكالات السفر والسياحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

باشرت الهيئة العامة للرياضة تشديد الرقابة على الاتحادات والجهات الرياضية المنضوية تحت مظلتها لضبط الأداء الإداري، بإصدارها تعميمين الأول يتصل بموافاتها ببيان يخص عدد الموظفين المكفولين وبيان وظيفة كل منهم، في خطوة تستهدف غلق الباب على بعض الاتحادات التي تحولت في الفترة الماضية إلى ما يشبه وكالات السفر والسياحة، بعد ثبوت ضلوعها في إصدار تأشيرات زيارة وإقامة لغير عاملين بها، وبعدما رصدت الهيئة حالات عدة في هذا الخصوص.

وفي إجراء آخر يخص ضبط النواحي المالية، بعد اكتشاف مخالفات ارتكبتها بعض الجهات الرياضية، وجهت الهيئة إلى الاتحادات التعميم رقم 188 طلبت فيه موافاتها بنسخة من عقد الإيجار السنوي لمقر كل اتحاد، والهيكل الوظيفي مع الرواتب، علاوة على المصروفات الشهرية التقديرية.

يأتي ذلك استمراراً للمراجعات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم العمل الإداري عبر تفعيل الرقابة، فيما قامت بالتوازي مع ذلك بنقل بعض الموظفين من ذوي المستويات الإدارية العليا إلى أماكن تابعة لها لثبوت تقصيرهم في الوفاء بواجباتهم الوظيفية، ومن المرجح أن تستتبع تلك الخطوة حركة تنقلات أخرى واسعة تشمل كل الإدارات التابعة لها على خط تصحيح المسار وصولاً للتطور المنشود للقطاع الرياضي بالدولة.