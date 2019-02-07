اجتماع مثمر لنادي المدام مع «أشغال الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد نادي المدام اجتماعاً مشتركاً مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وترأس الاجتماع عبدالله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري أمين السر العام بالنادي، فيما ضم وفد الأشغال المهندس محمد أحمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة بالشارقة والمهندس خليفة الدرمكي مدير فرع الذيد وعدد من المهندسين والاستشاريين، كما حضر من مجلس الشارقة الرياضي المهندسة أسماء البلوشي ومن نادي المدام الدكتور محمود نسيم مدير النادي والمدرب حسن عبدالكريم هندي السكرتير التنفيذي.

وناقش الاجتماع احتياجات النادي من المرافق والإنشاءات خلال العام الجاري، كما الحضور على مخططات الإنشاءات الداخلية، حيث ضمت المقترحات مناقشة التوسعة الجديدة للنادي بناء على الخريطة التي تم إصدارها مؤخراً وإضافة مساحة أرض إضافية، كما تمت مناقشة ملاحظات الدفاع المدني وتكليف الشركة القائمة بأعمال البناء بتسليم المطلوب خلال أسبوع وتمت مناقشة مدى إمكانية إنشاء سكن موظفين.

وفي ختام الاجتماع توجه عبدالله مطر الكتبي بالشكر إلى دائرة الأشغال العامة بالشارقة ومجلس الشارقة الرياضي وأشاد بجهود أبناء نادي المدام للنهوض بجميع مرافق النادي والألعاب الرياضية، وخص بالشكر الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الإدارة الذي يقود دفة العمل بكل اقتدار.