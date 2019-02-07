الشارقة يعبر محطة «محرج الكبار» ويعزز صدارته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

كان الشارقة الفائز الأكبر في الجولة 14 من دوري الخليج العربي، حين نال العلامة الكاملة في افتتاح مباريات مرحلة الإياب بعد فترة توقف دامت أكثر من 50 يوماً.

وتمكن الشارقة من زيادة فارق النقاط عن العين أقرب المنافسين والملاحقين إلى 5 نقاط، رغم امتلاك العين مباراة مؤجلة يخوضها أمام الوحدة في العاشر من الشهر الحالي.

قد يساعد فارق النقاط الخمس الفريق «الملكي» أن يتنفس الصعداء بعض الشيء، خاصة لو قدر للوحدة أن يوقف مسيرة «الزعيم»، وأن يجبره على نزف المزيد من النقاط.

وكان الفوز الثمين الذي حققه الشارقة على الظفرة أقرب إلى جرعة أمل بالنسبة إلى الفريق «الملكي» من أجل المضي قدما في صراع المنافسة على القمة، أملا في زيادة فرصته بالوصول إلى منصة التتويج في ليلة الختام.

ونجح الشارقة في رفع رصيده إلى 10 انتصارات، ليكون الفريق الأول الذي يصل إلى هذا العدد من الانتصارات، بعد 14 جولة هذا الموسم، كما تمكن من ضمان تحقيق البداية التي يحتاج إليها في مستهل مرحلة الإياب، بعدما كان التخوف السائد أن يكون التوقف قد انعكس على الفريق سلباً.

ولم يكن الانتصار سهلا، بل ربما كان رسالة إلى رجال المدرب عبد العزيز العنبري بأن القادم سيكون أكثر صعوبة وسخونة، وسيحتاج إلى الكثير من العمل والجهد إذا ما أراد الفريق البحث عن نيل الدرع في ليلة ختام المسابقة.

ولعب المدرب العنبري بأوراق البدلاء، ليقلب فريقه التأخر بهدف، إلى انتصار، حين ساعده البديل من «فئة المواليد» في تسجيل هدف الانتصار الغالي، الذي منح الفريق فرحة هستيرية بنيل النقاط الصعبة.

وسيحتاج العنبري إلى تقييم سريع لأداء كتيبته، خاصة في الحصة الأولى التي لعب بها الشارقة أسوأ 45 دقيقة منذ بداية الموسم، كما عانى في إيجاد الحل لفك شيفرات دفاع الظفرة، حتى جاءت ركلة الجزاء التي احتسبت بقرار من «الفار» لتسهم في منح الملك فرصة العودة إلى المباراة وإحياء الأمل بنيل العلامة الكاملة، وفق سيناريو دراماتيكي مثير.

ويعد الفوز محطة مهمة في مشوار استعادة اللقب، لاسيما ان الظفرة من نوعية الفرق التي تحرج الكبار بطريقته الدفاعية، وسبق له الفوز هذا الموسم على الوحدة والجزيرة.

من جهته، وقع الظفرة في فخ الخسارة الثامنة له هذا الموسم، والرقم 100 له في عالم المحترفين.

واستفاد الشارقة من المرحلة 14، خاصة بعدما شهدت تعثر العين في فخ التعادل السلبي أمام الإمارات، وهو التعادل السلبي الأول ل «الزعيم» على أرضه منذ الثامن من مايو/ أيار 2016 في الجولة الأخيرة من موسم 2015-2016.

ووضح تأثر العين بغياب الهداف السويدي ماركوس بيرغ، بعدما افتقد الفريق قدرات اللاعب على ترجمة الفرص التي سنحت للفريق أمام مرمى علي صقر.

وحقق فريق الوصل فوزه المئوي في دوري المحترفين، حين عاد من الفجيرة بالعلامة الكاملة بعد انتصاره على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف.

وعرف الفريق الأصفر طعم الانتصار الأول خارج أرضه هذا الموسم، بعدما نجح بقيادة مديره الفني ريجيكامب في إنهاء سلسلة من النتائج السلبية.

وكان الفوز هو الأول ل «الإمبراطور» منذ أن تغلب على الفجيرة 6-3 في المرحلة الثامنة، ليوقف عداد النتائج المتواضعة بعد 5 مباريات لم يحصد خلالها سوى نقطة واحدة.

وعاد الوصل ليعانق النقاط الثلاث التي أسهمت في ابتعاده عن دائرة الخطر، مستفيدا من تألق الثنائي البرازيلي ليما وكايو اللذين عادا إلى مغازلة الشباك، وأثبت ليما مرة جديدة أنه المتخصص الأول في هز شباك النواخذة، بعدما رفع غلته من الأهداف في مرمى المنافس إلى 11 هدفا.

وحافظ فريق بني ياس على سجله خاليا من الهزائم على أرضه هذا الموسم، حين أضاف الفجيرة إلى لائحة ضحاياه، بعد الفوز الكبير الذي حققه برباعية نظيفة.

وتميز بني ياس بالقدرة على ضرب مرمى المنافس بعناصر جديدة، وضعت بصمتها الأولى هذا الموسم، بعدما تمكن أورتيغا وروبسون وحبوش صالح من تسجيل الثلاثية التي دك بها السماوي مرمى المنافس في الشوط الأول، قبل أن يضيف كوندي الهدف الثاني عشر له هذا الموسم مع نهاية المباراة من نقطة الجزاء.

وواصل الفجيرة مسلسل نزيف النقاط، وعدم النجاح في ملامسة النقاط الثلاث خارج أرضه، بعدما اكتفى بتحقيق فوز واحد خارج الديار كان على حساب اتحاد كلباء (لعب 7 مباريات خسر 6 وفاز واحدة).

ولم يفلح النصر بحلته «الإسبانية» الجديدة بقيادة المدير الفني «الثالث» خوسيه بينات في كسب النصر الأول، حين سقط في فخ التعادل أمام مضيفه عجمان بهدفين مقابل هدفين.

وفشل «العميد» في تحقيق النصر للمباراة الخامسة خارج ميدانه، بعدما نال منها 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمتين.

ولم تفلح الثنائية التي سجلها الإسباني نيغريدو في ضمان حصول الفريق الأزرق على العلامة الكاملة، حين ارتكب نيغريدو نفسه هفوة لمسة الكرة باليد داخل المربع ليحصل البرتقالي على ركلة جزاء، ترجمها فاندر بنجاح إلى هدف التعادل.

ونال البرتقالي نقطة جديدة رافعا بها غلته إلى 19 نقطة، وليحافظ على سجله خاليا من الهزائم للجولة الثالثة على التوالي، وليحصد 3 تعادلات في الجولات الثلاث الأخيرة من عمر المسابقة.