حماد: وضع العين غير مطمئن آسيوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام



أضاع العين فرصة الاقتراب أكثر من المتصدر الشرقاوي، وابتعد بفارق خمس نقاط عنه؛ بتعادله السلبي مع ضيفه الإمارات على ملعبه مع بداية الدور الثاني؛ بعد أن أهدر العديد من الفرص السهلة، وكان هو صاحب المبادرات الهجومية على مدار الشوطين، فيما نجح الإمارات في تحقيق ما جاء من أجله وخطط له مسبقاً؛ بالدفاع عن شباكه وحمايتها بكل بسالة؛ من خلال تنظيم دفاعي محكم، وتركيز عالٍ، إلى جانب حارسه اليقظ؛ ليعود إلى رأس الخيمة بنقطة ثمينة؛ بل كان من الممكن أن يخطف النقاط الكاملة لو أحسن استغلال الفرصة التي أتيحت له في الثواني الأخيرة من نهاية المباراة.

بالتأكيد هذه النتيجة الإيجابية ل«الصقور» سيكون لها مردودها الإيجابي والمعنوي الكبير على اللاعبين في المرحلة القادمة، فيما لم يظهر «الزعيم» وصيف أندية العالم بالصورة المتوقعة؛ رغم السيطرة والاستحواذ، وخلقه العديد من الفرص، إلا أن التعامل معها كان بعشوائية، وربما تكون الحسنة الوحيدة التي أرضت الجماهير العيناوية هي الظهور اللافت والرائع للوافد الجديد البرتغالي روبن روبيرو الذي قدم أوراق اعتماده، وأظهر قدرات فنية عالية.

من جهته، أكد محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم مشرف الفريق، أن الوضع الحالي ل«الزعيم» غير مبشر لدوري أبطال آسيا، وقال:

«بوضعنا الحالي أعتقد أن المنافسين في المجموعة أفضل حالاً منا».

وعن التعادل مع الإمارات، قال: خسرنا نقطتين مهمتين في مشوار المنافسة، وأهدرنا العديد من الفرص؛ لكن هذه هي حال كرة القدم، لم نكن في المستوي المطلوب، وكانت هناك أخطاء، ولم تكن الحصص التدريبية كافية للجهاز الفني للتحضير للمباراة، هذا إلى جانب أن اللاعبين العائدين من المنتخب حالتهم المعنوية والنفسية لا تسمح بمشاركتهم في المباراة، وكذلك افتقد الفريقُ المهاجمَ بيرغ في ترجمة الفرص الضائعة، وهذه ليس مبررات لعدم الفوز؛ لكنها عوامل كانت مؤثرة، وأعتقد أن حظوظنا في المنافسة موجودة، وسيعود الفريق إلى مستواه؛ بعد اكتمال صفوفه وعودة المصابين.

من جانبه، أكد الكرواتي زيلجيكو سوبيتش مدرب العين «المؤقت» أنهم أهدروا العديد من الفرص السهلة، وكان بإمكانهم إحراز ثلاثة أهداف على الأقل قياساً بالفرص التي أتيحت لهم، مشيراً إلى أن المهاجم السويدي ماركوس بيرغ لو أنه تواجد ولم يكن يعاني المرض لسجل ثلاثة أهداف في هذه المباراة، فقد كانت هناك العديد من الكرات العرضية التي لم يتم التعامل معها بالصورة المطلوبة.