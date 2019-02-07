الوحدة يروّض «النمور» ذهاباً وإياباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:نزار جعفر

أكد الوحدة تفوقه وعلو كعبه بالفوز 4-2 الذي انتزعه من «معقل النمور» بكلباء والذي يعد كلاكيت ثاني مرة هذا الموسم بعد أن سبق ل«العنابي» التغلب في لقاء الذهاب بنصف درزن من الأهداف لتبلغ حصيلة اللقاءين 10 أهداف كاملة في الشباك الكلباوية، ويرفع العنابي غلته إلى 37 هدفا متساويا مع الجزيرة في الصدارة الهجومية التهديفية للدوري مع العلم أن الوحدة لديه لقاء مؤجل أمام العين.

بدأ «العنابي» المباراة بقوة هجومية ضاربة أسفرت عن تسجيل أربعة أهداف متوالية في الشوط الأول، ويحسب للهولندي تين كات مدرب الفريق حسن إدارته لمجريات المباراة وتعامله الحاسم منذ البداية عبر الهجوم الضاغط واستغلال نقاط الضعف والخلل عند منافسه الكلباوي الذي دخل بروح انهزامية ودفاعات مكشوفة يسهل اختراقها من كل الجبهات، حيث لم يكن غالبية لاعبيه في الفورمة المطلوبة خاصة خلال ال45 دقيقة الأولى واتسم أداؤهم بالبطء وعدم المسؤولية ما سهل من مهمة الفريق الوحداوي في السيطرة وامتلاك زمام المبادرة، قبل أن يتحسن الوضع نسبيا في الحصة الثانية خاصة مع التحركات الإيجابية للثنائي جوجاك والبرازيلي راموس إلى أن تمكن الاخير من تقليص الفارق بهدفين فكانت المحصلة فوزاً مستحقاً لأصحاب السعادة رفع رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما بقي اتحاد كلباء بنقاطه ال 18 السابقة.

وأكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة الذي ارتسمت علامات الغضب وعدم الرضا على وجهه رغم الفوز الذي خرج به فريقه من ملعب كلباء أنه سعيد بالفوز ومستاء من التباين الواضح في أداء لاعبيه بين الشوطين بسبب الثقة الزائدة والاستهتار.

وحول إمكانية اللحاق بقطار المنافسة والمزاحمة على المراكز الأولى أكد المدرب الهولندي أن الوحدة أضحى بعيدا عن بطولة الدوري في ظل الفارق الكبير من النقاط مع صاحب المركز الأول الذي يصل إلى 13 نقطة، لذلك لا يشغل تفكير اللاعبين بأكثر من المباراة القادمة أمام العين.

في الجانب الآخر اعترف الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء بان الوحدة كان الطرف الأفضل في المباراة وتفوق في النتيجة والأداء، لافتا إلى أن أداء فريقه كان كارثياً في الحصة الأولى وألقى باللائمة على البداية غير الموفقة والأخطاء الفردية والدفاعية التي وقع فيها لاعبوه، مشيرا إلى أن كلباء أعاد سيناريو الجولة الافتتاحية للدوري وكان بعيدا كل البعد عن الطريقة التي لعب بها مباراته الأخيرة قبل التوقف أمام الوصل وتكللت بالفوز..

واعتبر المدرب الإيطالي أن الخسارة درس قاس، وقال إن على الجميع التحلي بالثقة والمسؤولية وأن لا يحيدوا عن الهدف وهو البقاء في منظومة المحترفين.