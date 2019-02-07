مليحة تسحر متسابقي «سبارتن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القائمون على «بطولة سبارتن للشرق الأوسط وإفريقيا»، عودتها إلى منطقة مليحة، إحدى أبرز وجهات السياحة البيئية والأثرية في المنطقة، بمشاركة أكثر من 2500 متسابق من جميع أنحاء العالم، لخوض غمار التحدي الأبرز في هذا النوع من البطولات، التي تنظم بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، و«مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، بالتعاون مع «مجلس الشارقة الرياضي»، وذلك في 15 فبراير/شباط الجاري.

وتُعدّ بطولة سباقات العوائق والتحمل الأكبر والأصعب والأكثر تحدياً من نوعها على مستوى العالم، وتوفر منطقة مليحة الغنية بالمعالم الأثرية والتاريخية الضاربة في القدم، التي تعود إلى أكثر من 130 ألف عام، بجبالها وكثبانها الطبيعية، للرياضيين والمتسابقين فرصة مثالية لاختبار قدراتهم على التحمل في واحدة من أكثر الفعاليات الرياضية تحدياً في العالم.

وأعرب المتسابقون المتمرسون عن تطلعهم للعودة إلى كثبان مليحة وجبالها وبيئتها التاريخية التي تشعل روح التحدي والتنافس، والمشاركة في السباق بأنواعه الثلاثة؛ «سبارتن بيست»، و«سبارتن سبرنت»، و«سبارتن كيدز»، واختبار قدراتهم في بيئة تمتاز بتضاريس طبيعة تتلاءم وطبيعة السباقات كصخرة الأحفور، وصخرة الجمل.

ويعود حسن عباس البلوشي الذي خاض سباق سبارتن عام 2016، لتقديم الدعم في التحكيم، إلى جانب المشاركة في بطولة هذا العام في فئة «السباق المفتوح» ضمن فريق من المتسابقين الإماراتيين، بهدف إنهاء السباق وتأمين أماكنهم كممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة، في «بطولة سبارتن العالمية» التي تقام في «نورث ليك تاهو» بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.