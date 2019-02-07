«النواخذة» يغرق بالخسارة الـ 12

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يتمكن دبا الفجيرة رغم التغييرات التي قام بها في «ميركاتو الشتاء»، من كسب النقاط التي تساعده على الهروب من خطر الهبوط، حين سقط على أرضه بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه الوصل.

ومني دبا بالخسارة ال12، ليواصل رحلة نزيف النقاط للجولة العاشرة على التوالي، بعدما اكتفى حتى الآن بتحقيق فوز واحد كان على حساب الظفرة في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وأضاع النواخذة - رغم تغيير الجهاز الفني الذي يقوده حاليا محمد قويض، وتبديل الثنائي الأجنبي- لغة الفوز، منذ السابع والعشرين من سبتمبر/‏ أيلول الماضي.

ونجح الإمارات في البقاء على شعلة أمل الخروج من النفق المظلم، بعدما عاد من ملعب هزاع بن زايد بتعادل سلبي ثمين على حساب بطل ثنائية الموسم الماضي.

وصمد «الصقور» كثيرا أمام غزوات «الزعيم»، ونال لاعبو جلال القادري فرصة «قتل» المباراة مع بعض المحاولات التي افتقدت إلى لمسات اللاعب شيخ دياباتي.

وتجدد أمل «الصقور» بالبقاء، حين رفع غلته إلى 10 نقاط، ليقلص الفارق إلى 3 نقاط عن الفجيرة الذي تعثر مرة جديدة، وبات يقف على مشارف الخطر، بينما لا يتقدم الظفرة أو حتى الوصل عن وصيف القاع سوى 4 نقاط فقط.