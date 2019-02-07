شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم محمود خميس 200 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، إيقاف لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر محمود خميس، خمس مباريات رسمية غير قابلة للاستئناف وتغريمه 200 ألف درهم لمخالفته لائحة الانضباط الخاصة بالمنتخبات الوطنية أثناء وجوده في معسكر المنتخب، وتبقت للاعب الذي لم يشارك مع النصر في آخر مباراتين بقرار من اللجنة، ثلاث مباريات من العقوبة المقررة بحقه.

كانت هذه تفاصيل خبر تغريم محمود خميس 200 ألف درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.