أحرز البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة هدف التعادل أمام ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو الذي يقام بينهما، على ستاد كامب نو، ضمن ذهاب نصف نهائيكأس ملك إسبانيا.
ويعد الهدف الذي سجله مالكوم أول له في مرمي ريال مدريد في بطولة كأس
اللاعب البالغ من العمر 21 عام انتقل إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من بوردو الفرنسي.
شاهد الهدف..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مالكوم يسجل بمشاركة أولى في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.