الحرية البورسعيدى والمستقبل السكندري في نهائي الطائرة البارالمبية الجمعة

حسام الدين مصطفي رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبية كتب- صبري حافظ: تقام في الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل بصالة رقم 4 بستاد القاهرة نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة" البارالمبي" رجال بين نادى الحرية البورسعيدى والمستقبل السكندري . نادى الحرية البورسعيدى والمستقبل السكندري . وسوف يحضر اللقاء الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وباري كوزنر رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبية. يذكر ان البطولة تقام تحت اشرف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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