أحرز لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد اليوم الهدف الإفتتاحي في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينه وبين نظيره برشلونة علي ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويعد هدف لوكاس فاسكيز اليوم في شباك برشلونة الأول له في تاريخ مشاركاته في الكلاسيكو بعد مشاركتة في سبعة مباريات دون التسجيل وواصل فاسكيز تقديمه
جدير بالذكر أن لوكاس فاسكيز إنتقل إلى صفوف ريال مدريد قبل بداية موسم 2016، وذلك قادمًا من نادي إسبانيول الواقع في إقليم كتالونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فاسكيز يسجل اسمه في قائمة الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.