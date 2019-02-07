شاهد.. مالكوم يسجل هدف التعادل لـ برشلونة في شباك ريال مدريد في الكلاسيكو

تمكن برشلونة من تسجيل هدف التعادل أمام ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب كامب نو، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملكإسبانيا.
سجل مالكوم الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 57، بعدما أصطدمت كرة خوردي ألبا في حارس ريال مدريد كيلور
شاهد الهدف..
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