رامون دياز كتب: وليد خليل قاد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أول مران الفريق اليوم الأربعاء. وشهد المران جلسة تعارف بين دياز ولاعبي الفريق كما عقد حسام البدري رئيس إدارة الكرة بالنادي اجتماعا مع اللاعبين بحضور دياز وأحمد حسن المستشار الرياضي وهادي خشبة عضو لجنة حسام البدري رئيس إدارة الكرة بالنادي اجتماعا مع اللاعبين بحضور دياز وأحمد حسن المستشار الرياضي وهادي خشبة عضو لجنةالكرة. ورحب البدري بالمدير الفني الجديد وتمنى له التوفيق في مهمته كما شدد على اللاعبين ضرورة مواصلة العروض القوية سعيًا لحصد لقب الدوري. ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة يوم 14 فبراير الجاري في الجولة الثانية والعشرين للدوري.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رامون دياز يقود المران الأول لـ بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.