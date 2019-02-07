نابولي يعلن تعثر إنتقال هامشيك إلى الدوري الصيني

هامشيك

كتب: أحمد البادي

أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميًا،عن تعثر بيع لاعبه السلوفاكي هامشيك، إلى صفوف نادي داليان أربين الصيني.

وأكد نادي نابولي على حسابه بموقع تويتر أن النادي قرر

عدم رحيل هامشيك إلى صفوف النادي الصيني بعد إختلاف حول الاتفاق المالي المبرم بين الطرفين، دون ذكر تفاصيل.

وكان نابولي سيحصل على مبلغ 15 مليون يورو جراء بيع هامشيك للنادي الصيني، فيما يحصل اللاعب نفسه على راتب تسعة ملايين يورو سنويًا.

وشارك هامشيك مع نابولي في 19 لقاء هذا الموسم وسجل هدف وصنع آخر.