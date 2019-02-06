سان جرمان إلى ربع نهائي كأس فرنسا بعد تخطى عقبة "فيلفرانش"

احتاج باريس سان جرمان حامل اللقب إلى التمديد لتخطي عقبة مضيفه فيلفرانش-سور-ساون من الدرجة الوطنية والفوز عليه 3-صفر الأربعاء في الدور ثمن النهائي.



وفرض أصحاب الأرض التعادل السلبي على حامل اللقب قبل أن ينهاروا في الوقت الإضافي بثلاثية تناوب على تسجيلها الألماني يوليان دراكسلر (102) وموسى ديابي (113) والأوروغوياني إدينسون كافاني (119).



واستعاد باريس سان جرمان توازنه بعد 4 أيام من خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه ليون 1-2 الأحد، وقبل نحو أسبوع على حلوله ضيفا على مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا الثلاثاء المقبل على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.



وأبقى مدرب فريق العاصمة الألماني توماس توخل على نجميه كيليان مبابي وكافاني على دكة البدلاء قبل أني دفع بالأول في الدقيقة 62، والثاني في الدقيقة 79.

المصدر: أ ف ب