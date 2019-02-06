اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة| كورة ستار مباراة ريال مدريد وبرشلونة| يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

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يلتقي اليوم ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة ستار يلا شوت الاسطورة كورة لايف كورة أون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس أسبانيا على ملعب الكامب نو الذي يسع ما يُقارب المائة ألف متفرج على المباراة، وقد حرصت جماهير الفريقين على الحضور لمؤازرة الفريق في مهمته الصعبة فيما يُعرف بكلاسيكو الأرض لما له من شعبية عالميه كبيرة.

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يلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات والعاشرة بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت الرياض، وتُنقل المباراة عبر الأقمار الصناعية على شبكة قنوات بي ان سبورت 1 و3 بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت الاسطورة كورة ستار كورة لايف مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر، وقد يلعب ميسي اليوم حيث الإصابة التي لحقت به في المباراة السابقة قد أدت إلى احتمالية عدم مشاركته بشكل أساسي، ومن الممكن أن يُشارك مالكوم بدلاً منه لتعويض غياب سيد اللاعبين حتى إشراكه في منتصف الشوط الثاني على الأكثر.

نتيجة المباراة:

الدقيقة الأحداث

2 انطلاقة من بنزيما ولكن الدفاع يتصدى

5 الهدف الأول للريال بقدم لوكاس فاسكيز

17 الريال يتقدم بهدف ويستحوذ على الكرة

20 الحكم يحتسب تسلل على البارسا في هجمة مرتدة

27 رأسية فوق عارضة نافاس من رأسية بيكيه

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وقد تحدثت الصحافة الأسبانية عن إمكانية ضم هازارد في الميركاتو المُقبل بعد رغبة اللاعب في الانضمام للنادي الملكي، كما أكدت أيضاً على رفض هازارد التجديد لفريقه الحالي لرغبته في الانتقال للريال، وقد فشل الريال في ضمه خلال الميركاتو الشتوي المُنتهي.