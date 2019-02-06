اونلاين | من غير باقة نت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الآن مجانا وبدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من غير باقة نت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الآن مجانا وبدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، اليوم، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنوات بي إن سبورتس 3، Gol TV spain، وTVE La 1 Madrid.

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.

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