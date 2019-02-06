اونلاين | برشلونة يسجل "ميسي".. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في كاس ملك اسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسجل "ميسي".. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في كاس ملك اسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، اليوم، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي.
ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنوات بي إن سبورتس 3، Gol TV spain، وTVE La 1 Madrid.
وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.
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