اونلاين | برشلونة ضد الريال.. كورة أون لاين HD | رابط سريع مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع | يلا شوت

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نقدم لكم خدمة البث المباشر.. أعلن كلا من إرنستو فالفيردي وسانتياجو سولاري، المديران الفنيان لفريقى يال مدريد وبرشلونة على التوالي، التشكيل الأساسي لمباراة كلاسيكو الأرض، التى تجمعهما فى تمام العاشرة مساء على ملعب "كامب نو"، فى ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وتواجد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء البارسا، وذلك بعد الشكوك التي أحيطت به فى الفترة الأخيرة على خلفية الإصابة التى تعرض لها مؤخرا.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد كالتالي ..

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا- لينجليت- جيرارد بيكيه- نيلسون سيميدو

الوسط: إيفان راكيتيتش- بوسكيتش- ارثر ميلو

الهجوم: مالكوم- لويس سواريز- فيليب كوتينيو

فى المقابل جاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة كالتالي ..

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: مارسيلو- رفائيل فاران- سيرجيو راموس- كارفخال

الوسط: توني كروس- ماركوس يورينتي- لوكا مودريتش

الهجوم: فاسكيز- فينسيوس- كريم بنزيما

وصعد برشلونة للدور نصف النهائى بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى، فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7 – 3.