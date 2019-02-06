رياضة | مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مانشستر سيتي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بعج فوزه الغالي والثمين على إيفرتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. التفاصيل بعد قليل

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