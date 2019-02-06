كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مالكوم يعادل النتيجة لبرشلونة أمام ريال مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل مالكوم لاعب برشلونة هدف التعادل لفريقه أمام ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. مالكوم يعادل النتيجة لبرشلونة أمام ريال مدريد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.