رياضة | نافاس يتألق ويتصدى لتسديدة خطيرة من سواريز (فيديو)

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تصدي كيلور نافاس حارس مرمي ريال مدريد لتسديدة سواريز مهاجم برشلونة ببراعة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

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