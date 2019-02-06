رياضة | عاجل.. العارضة تحرم برشلونة من هدف التعادل أمام ريال مدريد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العارضة تحرم برشلونة من هدف التعادل أمام ريال مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت عارضة كيلور نافاس، حارس مرمي ريال مدريد، لرأسية راكيتيتش لاعب برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي بطولة كاس إسبانيا.

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