رياضة | أمير مرتضى يفرض السرية على مران الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يفرض السرية على مران الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك سياج من السرية على تدريبات الفريق في الفترة الحالية وعدم حضور أي شخص للمران.
وأصدر أمير قرارًا بعدم تواجد أي شخص في الحديقة المواجهة لملعب أبو رجيلة خلال مران الفريق لرغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في السرية الكاملة خلال التدريب.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدورى علي ملعب بتروسبوت بالتجمع الخامس.
وكان الزمالك قد خسر أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.
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