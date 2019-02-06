رياضة | المنيا يغادر إلى سوهاج استعدادًا لمواجهة طهطا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يغادر إلى سوهاج استعدادًا لمواجهة طهطا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر فريق المنيا، اليوم الأربعاء، إلى محافظة سوهاج استعدادا لمواجهة فريق طهطا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز " ب ".

وكان الفريق تحت قيادة المدير الفني ابراهيم صدقي قد أنهى تدريباته اليوم، كما سبق له خوض مباراة ودية أمام فريق تليفونات بني سويف السبت الماضي وحقق فيها الفريق فوزا بنتيجة 3 / 2 ، استعدادا لمواجهة طهطا. واصطحب المدير الفني 18 لاعبا لمباراة غدا المقرر انطلاقها في الثانية والنصف ظهرا وضمت كل من: محمد حسانين عبد الكافى رجب في حراسة المرمي، وليد اوشا، وبرسوم محروس، وأحمد رضا، وحازم مصطفى، ومحمد عبد القادر، وأيمن ناصر، ومحمد شديد، ومحمد حرشه، واحمد عصام، وبصيلي، وكامل محمد، وحسام حسن، احمد منصور، وكريم حسن، وعادل رجب، ومحمد عبدالسميع.

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