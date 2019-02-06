شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. مالكوم يسجل هدف التعادل لبرشلونة أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل
استغل مالكوم خروج كيلور نافاس ودفاع الملكي للتصدي لكرة لويس سواريز، وأرسل الكرة بتصويبة رائعة داخل الشباك، لتصبح النتيجة 1 - 1.
وتقدم ريال مدريد عن طريق النجم الأسباني لوكاس فاسكيز، الذي أحرز هدف فريقه الأول في شباك برشلونة بالدقيقة 6.
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