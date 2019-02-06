شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يهز شباك فورتونا دوسلدورف بهدف في الشوط الأول والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أنتهى الشوط الأول من عمر لقاء مباراة شالكه 04 ضد فورتونا دوسلدورف بالتقدم لصالح الأول بهدف نظيف.

ونجح أحمد كوتوكو لاعب شالكه في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 30 من عمر اللقاء وأعطى الأفضلية لفريقه.

ويسعى دوسلدورف لتحسين النتيجة في الشوط الثاني والعودة إلى أجواء المباراة والمحافظة على فرصة تأهله.

وتأهل فريق لايبزيج و أوجسبورج بجانب كلًا من فيردر بريمن وبادربورن بهايدنهايم وهامبورغ اللذين تأهلا إلى ربع النهائي على حساب كل من باير ليفركوزن ونورمبرغ على التوالي.

ويذكر أن فيردير بريمن أطاح بمضيفه بروسيا دورتموند من ثمن نهائي كأس ألمانيا بعدما تغلب عليه بركلات الجزاء بعدما انتهت المباراة في زمنها الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما .