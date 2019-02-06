شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أنتهى الشوط الأول بين هيرتا برلين و نظيره بايرن ميونخ بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريقيثثلفابيش. ونجح ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة 3 ، من عمر الشوط الأول وأعطى الأفضلية لفريقه مبكرًا. ولم يمر وقت طويل حتى تمكن البايرن من العودة إلى أجواء المباراة عن الدقيقة 7، بعدما سجل سيرج جنابري هدف التعادل. ويتطلع بايرن ميونخ للتأهل لربع النهائي ومواصلة المشوار للمنافسة على لقب البطولة التي خسرها في آخر موسمين، فيما يتطلع فريق هيرتا برلين الذي تمكن من الفوز على الفريق البافاري هذا الموسم في بطولة الدوري، لتكرار هذا الأمر مرة أخرى في بطولة الكأس وبلوغ ربع النهائي. ودخل بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: اولريخ خط الدفاع: الابا – هوميلز – زوله – كيميتش خط الوسط: تياغو – جوريتسكا - كومان – جيمس – غنابري خط الهجوم: ليفاندوسكي

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.