شكرا لقرائتكم خبر عن فاسكيز يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- سجل النجم الأسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، هدف فريقه الأول في شباك برشلونة بالدقيقة 6 في المباراة التي تجمع بينهم حاليا على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

أرسل اللاعب البرازيلي فينسوس جونيور عرضة داخل منطقة الجزاء، استقبلها كريم بنزيما وقام بتحويلها لفاسكيز الذي أسكنها الشباك مباشرة.