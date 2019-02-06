انت الان تتابع الأهلي يوضح سبب انسحابه من اجتماع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

فسر شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، انسحاب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، من اجتماع رؤساء الأندية مع اتحاد الكرة الذي كان مقررا له صباح اليوم الأربعاء، والذي حضره نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، لبحث تهديد ناديي بيراميدز والزمالك بعدم لعب مبارياتهما في الدوري قبل إنهاء الأهلي مؤجلاته، قبل أن يعترض مرتجي على حضور رئيس الزمالك للاجتماع بدعوى أن الأخير تم إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالشأن الرياضي، وحضوره الاجتماع يعد مخالفة.

وقال شريف فؤاد في تصريحات خاصة للتحرير أن الأمر ليس بالمفاجئ، محمود الخطيب كلف خالد مرتجي بأن يكون مندوب النادي في اجتماع رؤساء الأندية، وذلك يؤكد احترامنا لاتحاد الكرة. وواصل المتحدث الرسمي للأهلي: "تفاجأنا بحضور رئيس الزمالك للاجتماع والكل يعلم أن هذا مخالف للوائح خاصة أن رئيس الأبيض وقعت عليه عقوبة