3 مطالب للإسماعيلي من الجبلاية في اجتماع الأندية

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تحرير:علي الزيني ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
وضع إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي وممثل النادي في اجتماع الجبلاية، 3 مطالب على طاولة اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الجبلاية بالجزيرة، لبحث تهديد ناديي بيراميدز والزمالك بعدما لعب مبارياتهما في مسابقة الدوري الممتاز قبل إنهاء الأهلي مؤجلاته، وأكد فارس أهمية تطبيق تقنية الفار من أجل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية، مشيرًا إلى أن تلك التقنية ستزيد من قوة المسابقة وتقلل من الأخطاء البشرية للحكام والتى أحيانا تغير من مسار المباريات.
وعن ملف إغلاق الملاعب التى تستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، طالب عضو مجلس الإسماعيلي بخوض مباريات فريقه بمدينة السويس بعد رفض اقتراح بخوض المباريات على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة، وذلك فى ظل قرب المسافة بين المحافظتين وهو ما يقلل من إجهاد اللاعبين بجانب التعامل الأمنى الأمثل. وأكد
وأكد فارس أهمية عدم الانتقائية فى مؤجلات الأندية مطالبا لجنة المسابقات بلعب كل ناد مبارياته المؤجلة وفقا للجدول الموضوع، من أجل إرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.
وشدد على استعداد ناديه لتقديم كل التسهيلات من أجل ضمان استمرار المسابقة التى تقام خلال فترة استثنائية في ظل تعديل موعد مباريات البطولات الإفريقية بجانب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم.
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