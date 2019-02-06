انت الان تتابع صدمة جديدة في الأهلي بسبب عمرو جمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

صدمة شديدة تلقاها تلقاها عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الذي قرر الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي قيده في قائمة الفريق المحلية بعدما كان مقيدًا على قائمة الانتظار في بداية الموسم الجاري. عمرو جمال غادر مران الفريق الأحمر، بسبب تعرضه للإصابة، أثناء التدريبات التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة قوية في العضلة الأمامية، حيث غادر الملعب برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وتوجه إلى العيادة الطبية لإجراء أشعة رنين مغناطيسي على العضلة التي تعرضت للإصابة.

الصدمة تمثلت في أن الأشعة كشفت عن إصابة عمرو جمال بمزق في العضلة الأمامية وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، في وقت كان يأمل اللاعب أن يشارك في المباريات خاصة مع غياب وليد أزارو المهاجم المغربي ومروان محسن للإصابة. يذكر أن عمرو جمال لم يتم قيده في القائمة الإفريقية للأهلي بعدما استقر مارتن لاسارتي على