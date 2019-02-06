شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني يكشف حقيقة اشتباك شوبير مع رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة ما يتردد بشأن اشتباك رئيس الزمالك مع أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية خلال اجتماع الأندية ظهر اليوم.

وقال عبدالغني في تصريحات إذاعية عبر أثير «راديو مصر» ببرنامج «شوت مع حتحوت»: «كل ما يقال عبر موقع التواصل الاجتماعي ليس له أي أساس من الصحة، لم يوجد ضرب بالأيدي أو تراشق بين شوبير ورئيس الزمالك».

وأضاف: «شوبير ورئيس الزمالك اسمين كبيرين، وهذا كلام غير منطقي، نحن لا نعيش في غابة، هي كانت وجهات نظر مختلفة وارتفعت الأصوات فقط، ثم استمر الاجتماع بهدوء».

وأردف: كنا نتمنى أن يكمل خالد مرتجي ممثل الأهلي الاجتماع بصرف النظر عن وجهات النظر والتراشق بين الأحمر والزمالك، ولكن في النهاية الفريقين سيتواجهان في الدوري«.

وتابع: «كنا نتناقش بشكل ودي، وليس بشكل رسمي، ولا يوجد محضر لهذه الجلسة، فليس هناك مشكلة في حضور رئيس الزمالك».

وواصل: «لن توجد أزمة إذ تم إخطار الاتحاد الإفريقي بحضور رئيس الزمالك لاجتماع الأندية، هل سنمنعه من دخول الجبلاية؟».

وواصل: «أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة مبارة الأهلي وبيراميدز هو إقامة مباراة كأس مصر بين الفريقين بدلًا من لقاء الدوري الذي سيقام يوم 28 فبراير الجاري».

واختتم: «لا نعرف موقف الأهلي من هذا الحل، لأن خالد مرتجي رحل عن الاجتماع».