شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ ينهى اتفاقه مع معلول وأجاى للتمديد موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، كافة التفاصيل الخاصة بتمديد عقدى ثنائى الفريق، على معلول وجونيور أجاى، وبدأت المفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمى، حيث عقد عبدالحفيظ جلسة مع معلول، أبدى خلالها اللاعب ترحيبه بالاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وأكد استعداده لرفض كافة العروض التى تلقاها خلال الأيام الماضية سواء من أندية أوروبية أو خليجية، ولكنه اشترط الحصول على التقدير المادى المناسب له، لاسيما وأنه رفض العديد من العروض ذات القيمة المادية الكبيرة، ولكن ارتباطه بالنادى الأهلى وزملائه بالفريق جعله يتمسك بالاستمرار بعدما تعود على الأجواء المصرية،

وعلمت «المصرى اليوم» أن سيد عبدالحفيظ اتفق مع على معلول على تمديد تعاقده موسمين، بخلاف الموسم الأخير الذى يتبقى فى عقده الأساسى، والوضع نفسه بالنسبة لمهاجم الفريق النيجيرى، جونيور أجاى، الذى أبدى رغبته فى التواجد لفترة جديدة مع الأهلى، وتم الاتفاق معه على الحصول على نفس القيمة المادية التى سيتقاضاها معلول، ويتكتم مسؤولو الأهلى على القيمة المادية التى سيحصل عليها الثنائى نظير تمديد التعاقد لمدة موسمين، وجاء ذلك بناء على اتفاق مع المدير الفنى الأوروجوانى للفريق، مارتن لاسارتى، حيث طلب من سيد عبدالحفيظ ضرورة إضفاء أجواء أكثر تركيزاً للاعبى القوام الأساسى للفريق، بتمديد عقود جميع اللاعبين التى قاربت على الانتهاء، ومن المنتظر أن يعلن النادى الأهلى تمديد عقدى الثنائى بشكل رسمى عقب انتهاء مباراة الفريق المقبلة أمام سيمبا التنزانى، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. من جهة أخرى، سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى، بعدما تعافى أحمد فتحى من الإصابة التى أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى المباريات، ومن المنتظر أن ينتظم فتحى فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الخميس، استعداداً لمواجهة حرس الحدود غداً، الجمعة.