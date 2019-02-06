شكرا لقرائتكم خبر عن الجهة اليمنى صداع في رأس الأهلي قبل مواجهة «الحدود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

باتت الجهة اليمنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى صداعاً فى رأس مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بعد تعرض محمد هانى، الظهير الأيمن للفريق، للإجهاد العضلى، خلال مواجهة الفريق أمام إنبى، والذى لم يستطع بسببها إكمال المباراة، فضلاً عن غياب أحمد فتحى عن الفريق منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، أيضاً وكذلك عدم قناعة الجهاز الفنى بمستوى باسم على، الغائب عن الفريق منذ فترة طويلة، وفقاً لوجهة النظر الفنية للجهاز الفنى.

وينتظر أن يخضع هانى لاختبار طبى، الخميس، لتحديد مدى قدرته على اللحاق بالمواجهة.

كانت حالة من الارتياح قد عمت أرجاء الفريق الكروى الأول بعد مواصلة الأهلى انتصاراته والفوز على فريق إنبى، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، رغم تراجع الأداء فى آخر ربع ساعة من زمن المباراة على حد قول مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، الذى عبر عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق أمس الأول.

وشدد لاسارتى على أن البداية كانت متوازنة من كلا الفريقين، حتى نجح الأهلى فى السيطرة على المباراة حتى قبل النهاية التى وضحت فيها قوة الفريق البترولى، والذى نجح فى الاستفادة بشكل كبير من الضربات الثابتة التى أتيحت له خلال المواجهة، والتى شكلت عبئا كبيرا على لاعبينا.

وأشار لاسارتى إلى أن الضربات الثابتة لإنبى تسببت فى بعض المشاكل للأهلى، وأن هناك بعض الأخطاء حدثت خلال المباراة، وأنه سيعمل على تلافيها خلال مواجهة الحرس المقبلة. وأكّد لاسارتى أن محمد هانى لاعب مهم للأهلى، وأن استبداله حرم الفريق من تعزيز الشق الهجومى من خلال الدفع بـرمضان صبحى، إلى جانب أن الفريق هبط مستواه عقب خروجه. وشدد على أن طريق المنافسة على الدورى لايزال طويلا، وأن الفريق يسير خطوة بخطوة لتحقيق أهدافه فى البطولة.

فيما شدد محمد يوسف، المدرب العام للفريق، على أن الفريق حقق هدفه من المباراة بالحصول على النقاط الثلاث، والاستمرار فى التقدم بمسابقة الدورى.

وأوضح يوسف أن مباراة إنبى كانت صعبة وشهدت ندية فى بعض فتراتها. ولكن، فى النهاية، الأهلى أمامه هدف يسعى إليه لمواصلة المسيرة بقوة فى الدورى.

وأشار المدرب العام إلى أن الأهلى قدّم مباراة جيدة أمام الفريق البترولى، وأنه كان يتوقع أن يكون هناك استحواذ أكبر للفريق بعد حالة الطرد للاعب إنبى، ولكن حدثت حالة اطمئنان للاعبين بسبب النقص العددى لإنبى.

وشدد يوسف على أن هناك أمورًا إيجابية من المباراة، أهمها حصد النقاط الثلاث، والدفع بعناصر عائدة من الإصابة مثل حسام عاشور وصلاح محسن وباسم على.

وأكّد المدرب العام أن الأهلى يسير خطوة بخطوة، وأن التركيز حاليًا فى مباراة حرس الحدود التى تعد غاية فى الصعوبة، لافتاً إلى أن فريقه يحترم الحرس، ويسعى إلى الحصول على النقاط الثلاث.

من ناحية أخرى، يدخل الفريق الكروى الأول معسكرا مغلقا، اليوم، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة للمبيت بها، وينتظر أن يعلن لاسارتى القائمة التى ستخوض المواجهة عقب المران الذى سيؤديه اللاعبون.

واستأنف الفريق تدريباته، أمس، استعدادا لمواجهة الحرس، غداً الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، واكتفى لاسارتى بخفض المعدلات للمجموعة التى شاركت أمام إنبى، والارتقاء بالمعدلات التدريبية للمجموعة التى لم تشارك، تحسباً للاعتماد على أى منهم خلال مواجهة الحرس. وينتظر أن يدرس الجهاز الفنى فريق حرس الحدود من خلال الفيديوهات التى حصل عليها للمنافس. فيما ذبح لاعبو الأهلى عجلا قبل انطلاق مران الفريق، صباح أمس، على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة، وهى عادة بات يحرص عليها الجهاز الفنى واللاعبون منذ فترة كبيرة يتم تنفيذها أول كل شهر. بينما غادر عمرو جمال المران، أمس، بسبب تعرضه لإصابة عضلية أثناء التدريبات، لم يستكمل على إثرها اللاعب وتوجه إلى عيادة طبيب الفريق خالد محمود لإجراء فحص طبى لتحديد نوع الإصابة ومدة الغياب.