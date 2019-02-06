برشلونة يخالف الإتحاد الإسباني من أجل الصين

قام نادي برشلونة بالتمسك بقراره بخوض مباراة الكلاسيكو بقمصان مكتوب عليها أسماء اللاعبين باللغة الصينية أمام ريال مدريد، والمقامة حاليا على ملعب "كامب نو" في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وبدأت المباراة بظهور بعض لاعبي برشلونة بالقميص مكتوب عليه الأسماء باللغة الصينية تحت الاسم بالإنجليزي للاحتفال برأس السنة الصينية.

وحيث كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أبلغ برشلونة قبل المباراة برفضه اللعب بقميص مكتوب عليه الأسماء باللغة الصينية.

وكان برشلونة قد أعلن أمس، الثلاثاء، وضع أسماء اللاعبين على القمصان باللغة الصينية بالتزامن مع رأس السنة الصينية.

يعتبر هذا العام مهما بالنسبة لنادي برشلونة، الذي ينوي الدخول في الأسواق الصينية، وستبدأ إستراتيجيته بإقامة معسكره الإعدادي في الصين واليابان.