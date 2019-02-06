مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو بث مباشر

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

برشلونة متصدر الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة والذي يقدم موسم مميز بقيادة مديره الفني فالفيردي، يدخلمباراة اليوم بعدما نجح في عمل ريمونتادا تاريخية جديدة أمام إشبيلية وفاز بستة أهداف مقابل هدف في إيابدور الـ8 لبطولة كأس إسبانيا ليعوض خسارته في الذهاب بهدفين دون رد، البارسا يدخل مباراة اليوم وهومضطرب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي باتت فرص مشاركه ضعيفةللغاية في المباراة، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.

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