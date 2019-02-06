‫الباطن يواصل استعداداته للهلال

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جدة - خالد شويل - ‫رمضان المتعب (حفر الباطن)‪@almateb1 ‫يواصل الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الهلال يوم (الجمعة) القادم، في إطار الجولة 19 من دوري كأس الأمير ‫يواصل الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الهلال يوم (الجمعة) القادم، في إطار الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أجرى الفريق تدريبه الرئيسي مساء اليوم (الأربعاء) على ملعبه، إذ بدأت التدريبات بتمارين لياقة متنوعة عبر عدة محطات، واشتملت على العديد من التمارين التكتيكية التي تنوعت ما بين اللعب من لمسة واحدة، ودقة التسديد من عدة مسافات مختلفة. ‫واختُتمت التدريبات بمناورة على مساحة ثلثي الملعب، طبق من خلالها الكابتن يوسف الغدير العديد من الجمل الفنية، فيما واصل حراس المرمى تدريباتهم المكثفة مع مدرب الحراس الكابتن عادل المويجد، بينما استمر اللاعب مزيد فريح في برنامجه التأهيلي مع طبيب الفريق.



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